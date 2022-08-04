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В Китае соединили компьютер с аквариумом

17:28, 04 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Китае соединили компьютер с аквариумом
17:28, 04 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Hi-Tech\n#Китай\n#техника\n#рыба\n#компьютеры
Фото: pxhere.com
30
0

Такая техника, по замыслу создателей, должна успокаивать пользователей.

Шанхай. КНР. Корпус для компьютера со встроенным в него аквариумом разработала китайская компания MetalFish. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на портал Tom's Hardware.

В аквариум размерами 370 x 250 x 290 миллиметров помещается примерно 13 литров воды. Он оснащен насосом, фильтром и аэратором с питанием от USB. Для подсветки используется светодиодная лента.

Как заявили в компании, аквариум-десктоп призван успокоить и расслабить пользователя.

При этом не сообщается, как планируется сохранять стабильную температуру в резервуаре. От контакта с работающим компьютером вода внутри аквариума может перегреться и погубить рыбок, указывают эксперты.

17:28, 04 августа, 2022
Евгений Кандаков
30
0
#Hi-Tech\n#Китай\n#техника\n#рыба\n#компьютеры