В Китае соединили компьютер с аквариумом

Шанхай. КНР. Корпус для компьютера со встроенным в него аквариумом разработала китайская компания MetalFish. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на портал Tom's Hardware.

В аквариум размерами 370 x 250 x 290 миллиметров помещается примерно 13 литров воды. Он оснащен насосом, фильтром и аэратором с питанием от USB. Для подсветки используется светодиодная лента.

Как заявили в компании, аквариум-десктоп призван успокоить и расслабить пользователя.

При этом не сообщается, как планируется сохранять стабильную температуру в резервуаре. От контакта с работающим компьютером вода внутри аквариума может перегреться и погубить рыбок, указывают эксперты.