Корпорация Microsoft представила Windows 11

Новая версия оперативной системы уже доступна для скачивания.



Редмонд. США. Операционную систему Windows 11 создали специалисты корпорации Microsoft. Ее уже можно свободно скачивать, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Verge.

Те, кто недавно приобрел компьютеры с установленной Windows 10, могут просто обновить оперативную систему до Windows 11. Иным пользователям придется подождать: в ближайшее время им направят обновление. Компания планирует разослать их всем обладателям устройств с Windows 10 до середины 2022 года.

При этом установка новой версии возможна лишь на компьютеры, обладающие необходимыми характеристиками. С минимальными системными требованиями можно ознакомиться на официальном сайте Microsoft.

Кроме того, пользователи Windows 10 могут не ждать присылки обновлений, а установить Windows 11 самостоятельно с использованием нового Помощника по установке от Microsoft.

Добавим, первоначально новую версию планировали выпустить 5 октября. Фактически Windows 11 стала доступна пользователям компьютеров 4 октября по времени США.