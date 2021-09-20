Китайским детям разрешили пользоваться «ТикТок» только 40 минут в день

Ранее власти страны ограничили время для онлайн-игр до 1 часа в пятницу и выходные.

Пекин. Китай. Китайским детям ограничили время, в течение которого они могут пользоваться приложением Douyin — местной версией известной соцсети TikTok. Об этом пишет «Газета.ру».

Компания-разработчик TikTok сообщила, что отныне все пользователи до 14 лет войдут в так называемый «молодёжный режим». Он предполагает, что подрастающее поколение может получать доступ к приложению только 40 минут в день — только с 06:00 до 22:00.

На такие меры компания пошла из-за ограничений, вводимых китайским правительством — оно считает провождение времени в интернете вредным. Ранее Национальное управление печати и публикаций Китая ограничило несовершеннолетних граждан в онлайн-играх: заходить в них разрешено только по пятницам, выходным и праздникам с 20:00 до 21:00.

Кроме того, «молодёжный режим» подразумевает не только ограничения по времени, но и по показываемым видео. Теперь дети могут видеть только образовательные материалы: научпоп, выставки в музеях, красивые пейзажи страны.

Китайские власти потребовали от игровых компаний и платформ использовать идентификацию реального имени для всех пользователей. Для этого нужно будет указывать свой номер телефона и другие данные.

Напомним, ранее ИА «Сусанин» рассказывало, в чём феномен TikTok, и какой контент в нём публикуют жители Удмуртской Республики.