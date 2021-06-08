Пользователи пожаловались на сбой в работе самых популярных мировых сайтов

Причиной назвали аварию CDN-провайдера Fastly.



Сан-Франциско. США. Крупный сбой произошел в работе ряда англоязычных сайтов, принадлежащих ведущим СМИ и интернет-сервисов. Пользователи из многих зарубежных стран жаловались 8 июня, что не могут зайти на страницы Finiancial Times, New York Times, Bloomberg News, CNN, WSJ и других журналов и телекомпаний, пишет Коммерсантъ.

Недоступны были также сайты Amazon, Spotify, Twitch, Reddit, Stackoverflow, GitHub, PayPal. Кроме того, отключился сайт правительства Великобритании gov.uk. Проблем у российских СМИ, интернет-магазинов, сервисов и порталов органов власти отмечено не было.

По данным Financial Times и Techcrunch, причиной могла послужить авария CDN-провайдера Fastly. В указанной интернет-компании из Сан-Франциско, предоставляющей услуги облачных хранилищ информации, информацию о сбое подтвердили.

Добавим, CDN-провайдерами называют системы связанных между собой серверов, которые ускоряют передачу файлов пользователю.