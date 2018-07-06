В сеть просочились данные о дизайне новой линейки iPhone и стоимости гаджетов

Новинки поступят в продажу в середине сентября этого года.

Купертино. США. Стало известно, как будут выглядеть и сколько стоить новые модели iPhone, выход которых на рынок ожидается в этом году. Информацию раскрыл аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо, дававший ранее верные прогнозы по новой продукции Apple, пишут «Известия».

Эксперт заявил, что флагманский iPhone X Plus с 6,5-дюймовым экраном будут производить в трех цветах: черном, белом и золотом. Его стоимость составит около 1000 долларов США.

Проанонсированный ранее «бюджетный вариант» смартфона от Apple с 6,1-дюймовым LCD-дисплеем появится в синем, сером, белом, оранжевом и красном цвете. Продавать его будут не за 900 долларов, как предполагалось ранее, а за 700. Как ожидается, новинки начнут реализовать в середине сентября 2018 года.