Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе программы

Проблемы отмечаются в США, Новой Зеландии, Сингапуре, Индонезии и других странах.

Нью-Йорк. США. Социальная сеть Instagram работает со сбоями. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на данные портала downdetector.com.

По данным издания, пользователи не могут открыть приложение или обновить ленту новостей. Также сообщается о проблемах с сайтом социальной сети.

Сбои отмечаются в США, Новой Зеландии, Сингапуре, Индонезии и ряде других стран.

Ранее Instagram подводил своих пользователей 18 мая – как и на этот раз, не обновлялась лента новостей.