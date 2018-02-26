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Samsung представила два новых флагманских смартфона - Galaxy S9 и Galaxy S9+

10:00, 26 февраля, 2018
Александра Бобрович
10:00, 26 февраля, 2018
Александра Бобрович
339
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#Hi-Tech\n#мобильные устройства\n#смартфоны\n#Samsung\n#презентация\n#новые технологии
Фото: vk.com/samsung
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Устройства презентовали на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

Барселона. Испания. Компания Samsung представила два новых флагманских смартфона - Galaxy S9 и Galaxy S9+. Как пишет Интерфакс, устройства презентовали на выставке Mobile World Congress в Барселоне.  

Новые гаджеты разработчики, как и в других моделях, оснастили основной и фронтальной камерами. Их разрешение варьируется в 12 и 8 мегапикселей.  

Снимать фотографии владельцы смартфонов смогут при любом освещении, даже при слабом и затемненном. При этом сделав селфи, пользователь сможет преобразовать его в уникальное анимированное эмодзи.  

Такая функция в новой флагманской линейке компании стала возможна благодаря тому, что камера гаджета может распознавать мимику и переносить ее в изображение.  

Обе модели будут выпускаться без рамок вокруг дисплея. Диагональ Samsung  Galaxy S9 достигла 5,9 дюймов, а Samsung  Galaxy S9+ - 6,2 дюймов.  

Помимо этого, как и в предыдущих устройствах, владельцы смогут общаться с голосовым помощником Bixby, а также пользоваться динамиками со стереоэффектом и функцией беспроводной зарядки.  

Отмечается, что официально в продажу Galaxy S9 и Galaxy S9+ поступят 16 марта. Однако до этого времени на них можно будет оформить предзаказ. Такую возможность для пользователей Samsung запустила еще 25 февраля. 

10:00, 26 февраля, 2018
Александра Бобрович
339
0
#Hi-Tech\n#мобильные устройства\n#смартфоны\n#Samsung\n#презентация\n#новые технологии

 

 

 

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