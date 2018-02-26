Устройства презентовали на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

Барселона. Испания. Компания Samsung представила два новых флагманских смартфона - Galaxy S9 и Galaxy S9+. Как пишет Интерфакс, устройства презентовали на выставке Mobile World Congress в Барселоне.

Новые гаджеты разработчики, как и в других моделях, оснастили основной и фронтальной камерами. Их разрешение варьируется в 12 и 8 мегапикселей.

Снимать фотографии владельцы смартфонов смогут при любом освещении, даже при слабом и затемненном. При этом сделав селфи, пользователь сможет преобразовать его в уникальное анимированное эмодзи.

Такая функция в новой флагманской линейке компании стала возможна благодаря тому, что камера гаджета может распознавать мимику и переносить ее в изображение.

Обе модели будут выпускаться без рамок вокруг дисплея. Диагональ Samsung Galaxy S9 достигла 5,9 дюймов, а Samsung Galaxy S9+ - 6,2 дюймов.

Помимо этого, как и в предыдущих устройствах, владельцы смогут общаться с голосовым помощником Bixby, а также пользоваться динамиками со стереоэффектом и функцией беспроводной зарядки.

Отмечается, что официально в продажу Galaxy S9 и Galaxy S9+ поступят 16 марта. Однако до этого времени на них можно будет оформить предзаказ. Такую возможность для пользователей Samsung запустила еще 25 февраля.