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      Студенты из Нидерландов создали первый в мире биоразлагаемый автомобиль

      12:51, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      12:51, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      99
      0
      #экология\n#автомобилисты\n#студенты\n#Нидерланды\n#Голландия\n#автомобиль
      Фото: twitter.com/Design_Lovers_
      99
      0

      Транспортное средство способно перевозить до 4 человек с помощью электромотора.

      Эйндховен. Нидерланды. Студенты из Университета Эйндховена в Нидерландах создали первый в мире автомобиль, полностью состоящий из биоразлагающихся материалов. По данным телеканала «360», 8 мая Национальное агентство по организации дорожного движения проверит разработку и выдаст соответствующее разрешение на использование на общественных дорогах.

      Как говорит один из авторов проекта, в основе конструкции использованы волокна льна. Такие детали не уступают углеволокну и алюминию по прочности. Самое главное – располагать нити под нужными углами по отношению друг к другу.

      Создатели назвали биоразлагаемый автомобиль «Линой». Предполагается, что он способен перевозить до 4 человек. Транспортное средство работает за счет электромотора.

      12:51, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      99
      0
      #экология\n#автомобилисты\n#студенты\n#Нидерланды\n#Голландия\n#автомобиль
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