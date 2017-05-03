Студенты из Нидерландов создали первый в мире биоразлагаемый автомобиль

Транспортное средство способно перевозить до 4 человек с помощью электромотора.

Эйндховен. Нидерланды. Студенты из Университета Эйндховена в Нидерландах создали первый в мире автомобиль, полностью состоящий из биоразлагающихся материалов. По данным телеканала «360», 8 мая Национальное агентство по организации дорожного движения проверит разработку и выдаст соответствующее разрешение на использование на общественных дорогах.

Как говорит один из авторов проекта, в основе конструкции использованы волокна льна. Такие детали не уступают углеволокну и алюминию по прочности. Самое главное – располагать нити под нужными углами по отношению друг к другу.

Создатели назвали биоразлагаемый автомобиль «Линой». Предполагается, что он способен перевозить до 4 человек. Транспортное средство работает за счет электромотора.