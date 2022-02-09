Власти Швеции почти полостью отказались от коронавирусных ограничений

Стокгольм. Швеция. Введенные ранее антиковидные запреты начали отменять в Швеции. Власти посчитали их излишними в связи с малым количеством тяжелых случаев коронавируса и широким охватом населения вакцинацией, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Reuters.

Отмену карантинных мер объявили с 9 февраля. При симптомах ОРВИ подданным королевства рекомендуют оставаться дома и не проходить тестирование на COVID-19. Кроме того, разрешен въезд в страну без ковид-паспортов жителей государств Северной Европы и Евросоюза.

Между тем еще 19 января в Швеции из-за роста числа заболевших коронавирусом ввели лимит посещаемости в 500 человек для массовых мероприятий при наличии у всех ковидных сертификатов. На частные вечеринки разрешено было собираться в пределах 20 человек. А с декабря 2021 года ресторанам и кафе допускалось принимать посетителей только до 23:00, при этом столики должны были быть расставлены на расстоянии не менее 1 метр друг от друга.

Напомним, недавно от антиковидных ограничений стали отказываться в Швейцарии. Еще раньше подобную политику начали проводить в Дании.