В Швейцарии приступили к отмене введенных из-за коронавируса ограничений

Женева. Швейцария. С 3 февраля в Швейцарии сняли ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии COVID-19. Решение об этом принял Федеральный совет страны, пишет «Российская газета».

Власти объяснили отказ от карантинных мер тем, что наблюдается все больше признаков того, что заболевание переходит в эндемическую фазу.

Отменили, в частности, обязательный перевод на «удаленку» всех сотрудников, могущих выполнять трудовые обязанности из дома, а также карантин для контактировавших с больными. Однако заразившихся пока продолжают отправлять на самоизоляцию.

После нового заседания правительства 16 февраля могут снять и другие ограничения, в том числе требование о предъявлении сертификата о вакцинации в общественных местах. Затем возможна отмена масочного режима.

По данным швейцарских медиков, больницы работают без перегрузок, несмотря на подъем заболеваемости. Уровень госпитализации при этом остается низким благодаря менее выраженным симптомам при заражении штаммом «омикрон» и массовой вакцинации населения.