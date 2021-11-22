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Резкое снижение заболеваемости в Японии объяснили самоликвидацией дельта-штамма коронавируса

12:13, 22 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Резкое снижение заболеваемости в Японии объяснили самоликвидацией дельта-штамма коронавируса
12:13, 22 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#коронавирус\n#статистика\n#здоровье\n#вакцинация\n#медицина\n#наука\n#ученые\n#Япония
Фото: pixabay.com
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Количество заражений в стране упало более чем в 100 раз.

Токио. Япония. Дельта-штамм COVID-19 в Японии мог самоликвидироваться. Об этом заявил профессор Национального института генетики Итуро Иноуэ в интервью газете Japan Times, пишет Лента.ру.

По мнению ученого, отличающаяся повышенной заразностью разновидность коронавируса могла погибнуть в результате постоянных мутаций. Теперь дельта-штамм в Японии практически исчез, чем и объясняется резкое падение числа новых заболевших.

На протяжении трех месяцев в Стране восходящего солнца в сутки заражались до 26 тыс. человек. В последние недели данный показатель снизился до отметки менее 200 новых случаев.

Также Итуро Иноуэ отметил высокую роль массовой вакцинации и дисциплины населения в плане соблюдения санитарных мер.

Как отмечает портал, возможность самоликвидации дельта-штамма коронавируса оценил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета Анатолий Альтштейн. По словам российского ученого, такое явление маловероятно, но полностью исключать его нельзя.

12:13, 22 ноября, 2021
Евгений Кандаков
187
0
#коронавирус\n#статистика\n#здоровье\n#вакцинация\n#медицина\n#наука\n#ученые\n#Япония
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