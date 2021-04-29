В Дели приземлились два самолета МЧС с гуманитарным грузом

Россия направила в Индию помощь для борьбы с COVID-19.

Дели. Индия. Самолет МЧС России с грузом медицинского оборудования и лекарств прибыл в четверг утром в международный аэропорт имени Индиры Ганди. Как сообщает «Российская газета», это уже второй борт, первый приземлился в Дели в среду около 23:00 по московскому времени.

Рейсами МЧС доставлено более 22 тонн груза, в том числе 20 единиц кислородного оборудования, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарств. Распределением прибывшего груза по медицинским учреждениям займется индийское общество Красного Креста.

Ранее президент России Владимир Путин выразил поддержку премьер-министру Индии Нарендре Моди в непростой период борьбы с коронавирусом, а также сообщил о решении предоставить экстренную гуманитарную помощь.

Напомним, 28 апреля в Индии зафиксирован очередной максимальный прирост числа зараженных коронавирусом, за сутки COVID-19 заболело более 360 тысяч человек.