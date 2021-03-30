Власти Турции объявили об усилении карантинных мер

Из-за COVID-19 власти Турции продлили комендантский час



Анкара. Турция. Жесткие ограничительные меры по выходным вновь введут в Турции. Также они будут действовать в священный месяц Рамадан, пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание «Хюрриет».

По данным газеты, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что общенациональный комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00.

Заведения общепита запрещено заполнять более чем наполовину. А в месяц Рамадан (с 13 апреля по 13 мая) в кафе и ресторанах нельзя будет собираться на рассвете и на закате для традиционных коллективных трапез. В это время общепит сможет работать только на вынос или методом доставки еды на дом или в офис.

Добавим, по данным издания, крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу отмечается сейчас в 58 из 81 провинций Турции.