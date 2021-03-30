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Власти Турции объявили об усилении карантинных мер

11:57, 30 марта, 2021
Евгений Кандаков
Власти Турции объявили об усилении карантинных мер
11:57, 30 марта, 2021
Евгений Кандаков
99
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#Турция\n#Эрдоган\n#коронавирус\n#здоровье\n#ислам\n#общепит\n#комендантский час
Фото: twitter.com/aa_russian
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Из-за COVID-19 власти Турции продлили комендантский час

Анкара. Турция. Жесткие ограничительные меры по выходным вновь введут в Турции. Также они будут действовать в священный месяц Рамадан, пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание «Хюрриет».

По данным газеты, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что общенациональный комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00.

Заведения общепита запрещено заполнять более чем наполовину. А в месяц Рамадан (с 13 апреля по 13 мая) в кафе и ресторанах нельзя будет собираться на рассвете и на закате для традиционных коллективных трапез. В это время общепит сможет работать только на вынос или методом доставки еды на дом или в офис.

Добавим, по данным издания, крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу отмечается сейчас в 58 из 81 провинций Турции.

11:57, 30 марта, 2021
Евгений Кандаков
99
0
#Турция\n#Эрдоган\n#коронавирус\n#здоровье\n#ислам\n#общепит\n#комендантский час