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Бесконечный карантин: русский врач из Нью-Йорка рассказал RT о ситуации с коронавирусом в США

13:51, 13 июля, 2020
Евгений Кандаков
Бесконечный карантин: русский врач из Нью-Йорка рассказал RT о ситуации с коронавирусом в США
13:51, 13 июля, 2020
Евгений Кандаков
294
0
#медицина\n#здоровье\n#США\n#телевидение\n#Нью-Йорк\n#врачи\n#здравоохранение\n#коронавирус
Фото: скриншот видео с youtube.com
294
0

Даже имея медицинскую страховку, многие из них откладывали визит к доктору до последнего.

Нью-Йорк. США. COVID-19 стал тяжелым испытанием для американской системы здравоохранения. Как рассказал телеканалу RT в рамках проекта «Эпидемия» русский врач-реаниматолог из Нью-Йорка Евгений Пинелис, самый суровый удар инфекция нанесла по жителям Бруклина – бедного района мегаполиса.

Многие из его пациентов, имеющих страховку для малоимущих, тянули с визитом к врачу буквально до последнего, поскольку не имеют времени лечиться. Также у большинства их них нет возможности «перейти на удаленку» в силу специфики малооплачиваемых профессий. Кстати, именно отсутствие средств вынуждает их жить крайне скученно, отметил врач.

Также медик считает, что вспышка произошла во многом из-за нехватки тестов. Подозреваемых в наличии коронавируса на пике пандемии проверяли в США только по симптомам.                                                       

О том, помогают ли пациентам существующие препараты от COVID-19, какие побочные эффекты дает применение аппаратов ИВЛ, сезонный ли характер имеет коронавирус и о многом другом можно узнать из интервью Евгения Пинелиса телеканалу RT в рамках проекта «Эпидемия».

13:51, 13 июля, 2020
Евгений Кандаков
294
0
#медицина\n#здоровье\n#США\n#телевидение\n#Нью-Йорк\n#врачи\n#здравоохранение\n#коронавирус

 

 

 


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