Способные нейтрализовать коронавирус антитела сумели выделить ученые из Нидерландов и Израиля

Обе группы создали моноклональные антитела, которые атакуют вирус, уничтожая его шиповидный белок.

Амстердам. Нидерланды. Антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, сумели выделить ученые из Нидерландов и Израиля. По данным «Ъ», накануне материал об успешном лабораторном эксперименте специалистов из Нидерландов опубликовали в журнале Nature.

Во вторник, 5 мая, о создании антител заявили в научной лаборатории Института биологических исследований Израиля (IIBR).

Обе группы ученых выделили моноклональные антитела, которые атакуют вирус, уничтожая его шиповидный белок, благодаря которому вирус проникает в клетки организма человека. Полученные антитела нейтрализуют SARS-CoV-2, не давая ему распространяться.

Эти антитела могут справиться с пандемией и помочь предотвратить эпидемии в будущем. Теперь исследователям предстоит провести испытания на животных, а потом – клинические испытания на людях.

В апреле Всемирная организация здравоохранения опубликовала список 83 перспективных разработок вакцин против COVID-19. В перечень вошли девять российских разработок.