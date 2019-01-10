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Китаец продал почку на черном рынке ради покупки iPhone

19:00, 10 января, 2019
Дарья Снидкова
19:00, 10 января, 2019
Дарья Снидкова
474
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#Китай\n#iPhone\n#Apple\n#китайцы\n#операция
Фото: pxhere.com
474
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Молодой человек остался инвалидом.

Китай. Китаец продал почку на черном рынке, чтобы купить iPhone и iPad. Об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на Daily Mail.

Почку молодого человека пересадили пациенту, заплатившему за новый орган 10 тыс. долларов. Отмечается, что сам донор получил из этих денег только 3 тыс. долларов, на которые и приобрел технику Apple.

Однако после операции его состояние ухудшилось: вторая почка отказала, и мужчину поместили на гемодиализ.

Китаец скрыл факт операции от родителей. Семья пострадавшего получила компенсацию в 220 тыс. долларов.

Как пишут «Известия», организаторов сделки задержали. Врачи получили по три года лишения свободы, посредники – по пять лет.

Сам молодой человек практически не встает с постели и живет на пособие.

19:00, 10 января, 2019
Дарья Снидкова
474
0
#Китай\n#iPhone\n#Apple\n#китайцы\n#операция

 

 

 


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