Китаец продал почку на черном рынке ради покупки iPhone

Молодой человек остался инвалидом.

Китай. Китаец продал почку на черном рынке, чтобы купить iPhone и iPad. Об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на Daily Mail.

Почку молодого человека пересадили пациенту, заплатившему за новый орган 10 тыс. долларов. Отмечается, что сам донор получил из этих денег только 3 тыс. долларов, на которые и приобрел технику Apple.

Однако после операции его состояние ухудшилось: вторая почка отказала, и мужчину поместили на гемодиализ.

Китаец скрыл факт операции от родителей. Семья пострадавшего получила компенсацию в 220 тыс. долларов.

Как пишут «Известия», организаторов сделки задержали. Врачи получили по три года лишения свободы, посредники – по пять лет.

Сам молодой человек практически не встает с постели и живет на пособие.