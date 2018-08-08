6 бокалов вина в неделю признали нормой.

Кембридж. Англия. Британские ученые вычислили безопасную дозу алкоголя для человека. Об этом пишет Рен-тв.

Допустимой оказалась доза, не превышающая 14 «дринков», то есть стандартных единиц алкоголя.

Так, 6 бокалов вина (175 мл.), 6 кружек пива (560 мл.) или 14 стопок водки (25 мл.) в неделю признали безопасными для здоровья.

Однако ученые отмечают, что употребление от 5 до 10 «дринков» может сократить продолжительность жизни на полгода, а более 18 единиц - на 5 лет.