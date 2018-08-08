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Британские ученые вычислили безопасную дозу алкоголя

10:29, 08 августа, 2018
Анна Торхова
10:29, 08 августа, 2018
Анна Торхова
422
0
#здоровье\n#алкоголь\n#Англия\n#исследования\n#вино\n#Британия\n#ученые
Фото: pixabay.com
422
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6 бокалов вина в неделю признали нормой.

Кембридж. Англия. Британские ученые вычислили безопасную дозу алкоголя для человека. Об этом пишет Рен-тв.

Допустимой оказалась доза, не превышающая 14 «дринков», то есть стандартных единиц алкоголя.

Так, 6 бокалов вина (175 мл.), 6 кружек пива (560 мл.) или 14 стопок водки (25 мл.) в неделю признали безопасными для здоровья.

Однако ученые отмечают, что употребление от 5 до 10 «дринков» может сократить продолжительность жизни на полгода, а более 18 единиц - на 5 лет.

10:29, 08 августа, 2018
Анна Торхова
422
0
#здоровье\n#алкоголь\n#Англия\n#исследования\n#вино\n#Британия\n#ученые

 

 

 


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