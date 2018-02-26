Ученые доказали, что красное вино помогает от кариеса и болезней десен

Это свойство каберне и бургундского может быть использовано для изготовления зубных паст, ополаскивателей и жевательных резинок.

Вашингтон. США. Красное вино полезно для полости рта. Этот факт доказали ученые Американского химического общества, сообщает телеканал «360°».

В частности, по результатам проведенных исследований было установлено, что содержащийся в красном вине полифенол укрепляет зубы и десны.

Нередко болезни полости рта сопровождаются неприятным запахом. От него также способен избавить алкогольный напиток из винограда.

В перспективе эти свойства красного вина могут быть использованы при изготовлении зубных паст, ополаскивателей и жевательных резинок. В то же время алкоголь и многие сухие красные вина имеют высокую кислотность, поэтому употребление их в большом количестве может привести к обратному результату – повреждению эмали зубов, не говоря уже о вреде пьянства.

Кстати, красные вина отличаются от белых не только цветом, но и технологией производства. Белые вина получают путем сбраживания чистого виноградного сока, красные – из раздавленного винограда, нередко с лозой. Это обеспечивает красные вина повышенным содержанием ряда полезных веществ, которых почти нет в белых.