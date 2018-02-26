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Ученые доказали, что красное вино помогает от кариеса и болезней десен

19:19, 26 февраля, 2018
Евгений Кандаков
19:19, 26 февраля, 2018
Евгений Кандаков
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#медицина\n#здоровье\n#исследования\n#химия\n#вино\n#ученые
Фото: pixabay.com
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Это свойство каберне и бургундского может быть использовано для изготовления зубных паст, ополаскивателей и жевательных резинок.  

Вашингтон. США. Красное вино полезно для полости рта. Этот факт доказали ученые Американского химического общества, сообщает телеканал «360°»

В частности, по результатам проведенных исследований было установлено, что содержащийся в красном вине полифенол укрепляет зубы и десны.   

Нередко болезни полости рта сопровождаются неприятным запахом. От него также способен избавить алкогольный напиток из винограда. 

В перспективе эти свойства красного вина могут быть использованы при изготовлении зубных паст, ополаскивателей и жевательных резинок. В то же время алкоголь и многие сухие красные вина имеют высокую кислотность, поэтому употребление их в большом количестве может привести к обратному результату – повреждению эмали зубов, не говоря уже о вреде пьянства. 

Кстати, красные вина отличаются от белых не только цветом, но и технологией производства. Белые вина получают путем сбраживания чистого виноградного сока, красные – из раздавленного винограда, нередко с лозой. Это обеспечивает красные вина повышенным содержанием ряда полезных веществ, которых почти нет в белых.

19:19, 26 февраля, 2018
Евгений Кандаков
272
0
#медицина\n#здоровье\n#исследования\n#химия\n#вино\n#ученые

 

 

 

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