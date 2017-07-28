Датские ученые заявили, что алкоголь в малых дозах предохраняет от диабета

Алкоголизм, напротив, способствует его развитию.

Копенгаген. Дания. Регулярное употребление вина или пива может спасти от диабета и связанных с ним заболеваний. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на журнал Diabetes.

Исследование на эту тему провели ученые из Университета Южной Дании в Копенгагене. В результате опытов было установлено, что наименьшее количество больных диабетом наблюдалось в той группе испытуемых, в которой пили часто, но небольшими порциями.

При этом выяснилось, что более полезным алкогольным напитком с точки зрения предупреждения развития диабета является вино, так как в нем содержатся полифенолы, благотворно влияющие на уровень сахара в крови. Ограниченный полезный эффект оказывает и пиво. Оно способно снижать вероятность развития диабета у мужчин, но никак не сказывается на уровне сахара у женщин.

Разумеется, речь идет о малых дозах некрепкого спиртного. Алкоголизм, напротив, повышает вероятность развития диабета до максимума, заявил один из авторов исследования, Янне Толструп.