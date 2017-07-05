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      Кашпировский начал проводить сеансы исцеления в США

      16:29, 05 июля, 2017
      Новичок
      16:29, 05 июля, 2017
      Новичок
      165
      0
      #здоровье\n#США\n#телевидение\n#Израиль\n#лечение\n#Кашпировский
      Фото: twitter.com
      165
      0

      Популярный телецелитель времен перестройки собирает полные залы публики на Брайтон-Бич.  

      Нью-Йорк. США. Памятный многим жителям СССР конца 80-х годов прошлого века телецелитель Анатолий Кашпировский приехал в США. Как пишет Лента.ру, там психотерапевт взялся за старое: собирает полные залы публики, желающей излечиться от различных недугов и физических недостатков.
      Сеансы массового лечения проходят в Нью-Йорке на Брайтон-Бич, в одной из гостиниц. Также Кашпировский проводит частные консультации. По словам помощника целителя, интерес к нему не угас и в России — там он тоже продолжает практиковать.
      Сообщается, что стоимость билета на сеанс в Нью-Йорке составляет 35 долларов. Желающим побывать на мероприятии обещают помочь похудеть, избавиться от кариеса, храпа, аллергии, и даже скорректировать форму носа. Как и телевыступления в Советском Союзе, многие процедуры проводятся под музыку, в том числе под романсы в исполнении самого Кашпировского.
      Добавим, судя по информации на официальном сайте целителя, в декабре этого года он планирует провести несколько сеансов в Израиле.
      16:29, 05 июля, 2017
      Новичок
      165
      0
      #здоровье\n#США\n#телевидение\n#Израиль\n#лечение\n#Кашпировский

       

       

       

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