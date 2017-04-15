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      Ребенка с 8 конечностями успешно прооперировали в Индии

      15:01, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      15:01, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      266
      0
      #дети\n#здоровье\n#Индия\n#дети-инвалиды
      Фото: pixabay.com
      266
      0

      Сложная операция прошла в несколько этапов.

      Индия. В Индии успершно прооперировали ребенка с восемью конечностями. Малышу, страдающему таким недугом, как «полимелия», всего семь месяцев, пишет «Российская газета».

      Ребенок поступил в больницу в критическом состоянии. Лечили младенца в три этапа. Сначала врачи удалили ему лишние ноги, после занялись сердечно-сосудистой системой, а в самом конце удалили лишние руки.

      Медики корректируют его физиологические недостатки, которые развились из-за болезни – исправляют постановку ног, осанку. По их словам, ребенок быстро восстанавливается после операции и уже в понедельник его отправят домой в Ирак.

      15:01, 15 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      266
      0
      #дети\n#здоровье\n#Индия\n#дети-инвалиды
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