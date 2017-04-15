Ребенка с 8 конечностями успешно прооперировали в Индии

Сложная операция прошла в несколько этапов.

Индия. В Индии успершно прооперировали ребенка с восемью конечностями. Малышу, страдающему таким недугом, как «полимелия», всего семь месяцев, пишет «Российская газета».

Ребенок поступил в больницу в критическом состоянии. Лечили младенца в три этапа. Сначала врачи удалили ему лишние ноги, после занялись сердечно-сосудистой системой, а в самом конце удалили лишние руки.

Медики корректируют его физиологические недостатки, которые развились из-за болезни – исправляют постановку ног, осанку. По их словам, ребенок быстро восстанавливается после операции и уже в понедельник его отправят домой в Ирак.