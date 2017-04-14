Американские ученые создадут жвачку для диагностики рака

С ее помощью планируют анализировать летучие соединения, выделяемые опухолями.

США. Американская компания Volatile Analysis создаст жвачку для диагностики рака. Она будет анализировать летучие соединения, которые выделяют опухоли, сообщает «Газета.Ру».

По мнению ученых, соединения, находящиеся в слюне, будут взаимодействовать со жвачкой. Она сможет показать присутствие летучих соединений в организме, благодаря особому химическому составу. Эксперты считают, что опухали разных органов способны производить различные соединения, поэтому жевательная резинка поможет определить даже вид рака.

На данный момент проект находится на стадии разработки и пока неизвестно, какой будет эффективность такой жвачки. Представители Volatile Analysis считают, что их разработка будет альтернативой анализу крови и мочи.

Ученые уже не первый раз пытаются диагностировать рак с помощью летучих соединений. Ранее для экспериментов использовали анализы образцов выдыхаемого воздуха и диагностику с помощью собак, которые могут учуять соединения.