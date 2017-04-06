Американские ученые нашли в орехах и мясе жиры, продлевающие жизнь

К таким результатам они пришли в ходе наблюдения за кольчатыми червями.

США. Американские ученые выяснили, что употребление мононенасыщенных жирных кислот приводит к увеличению продолжительности жизни. К такому выводу они пришли при наблюдении за кольчатыми червями, сообщает телеканал «360».

При дефиците в организме белка H3K4me3 в кишечнике червей накапливались пальмитолеиновая и олеиновая кислоты, которые продлевали их жизнь.

Биологи планируют продолжить изучение этого вопроса и выяснить, работает ли этот механизм в организме человека. По мнению ученых, полезные жирные содержатся в орехах, красном мясе и оливковом масле. Их употребление способствует снижению риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ранее корейские ученые из Института Науки и Технологий нашли способ предотвратить старение.