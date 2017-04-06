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      Американские ученые нашли в орехах и мясе жиры, продлевающие жизнь

      14:59, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:59, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      76
      0
      #здоровье\n#США\n#еда\n#ученые
      Фото: pixabay.com
      76
      0

      К таким результатам они пришли в ходе наблюдения за кольчатыми червями.

      США. Американские ученые выяснили, что употребление мононенасыщенных жирных кислот приводит к увеличению продолжительности жизни. К такому выводу они пришли при наблюдении за кольчатыми червями, сообщает телеканал «360».

      При дефиците в организме белка H3K4me3 в кишечнике червей накапливались пальмитолеиновая и олеиновая кислоты, которые продлевали их жизнь.

      Биологи планируют продолжить изучение этого вопроса и выяснить, работает ли этот механизм в организме человека. По мнению ученых, полезные жирные содержатся в орехах, красном мясе и оливковом масле. Их употребление способствует снижению риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.

      Напомним, ранее корейские ученые из Института Науки и Технологий нашли способ предотвратить старение

      14:59, 06 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      76
      0
      #здоровье\n#США\n#еда\n#ученые
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