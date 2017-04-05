Корейские ученые нашли способ победить старость

Найденное вещество проходит различные тесты.

Тэгу. Южная Корея. Корейские ученые из Института Науки и Технологий нашли способ предотвратить старение. По их мнению, причиной клеточного старения является деградация лизосом, сообщает телеканал «360».

В лизосомах расщепляются белки и ДНК. В результате клетка освобождается от поврежденных компонентов, включая митохондрии (одни из самых важных составляющих клетки – прим. ред.). В случае накопления митохондрий происходит нарушение метаболизма.

У лизосом снижается активность после того, как белок АТМ прикрепляет фосфорную группу к ферменту - вакуолярной АТФ-азе.

В ходе экспериментов, корейские ученые установили, что соединение KU-60 019 блокирует АТМ. За счет этого снижается уровень фосфорилирования и восстанавливаются функции стареющих клеток.

Эффективность соединения проверят на быстро стареющих организмах – животных моделях. Это позволит адаптировать препарат для людей.