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      Корейские ученые нашли способ победить старость

      12:31, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:31, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      130
      0
      #здоровье\n#ученые\n#эксперимент\n#старость
      Фото: pixabay.com
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      Найденное вещество проходит различные тесты.

      Тэгу. Южная Корея. Корейские ученые из Института Науки и Технологий нашли способ предотвратить старение. По их мнению, причиной клеточного старения является деградация лизосом, сообщает телеканал «360».

      В лизосомах расщепляются белки и ДНК. В результате клетка освобождается от поврежденных компонентов, включая митохондрии (одни из самых важных составляющих клетки – прим. ред.). В случае накопления митохондрий происходит нарушение метаболизма.

      У лизосом снижается активность после того, как белок АТМ прикрепляет фосфорную группу к ферменту - вакуолярной АТФ-азе.

      В ходе экспериментов, корейские ученые установили, что соединение KU-60 019 блокирует АТМ. За счет этого снижается уровень фосфорилирования и восстанавливаются функции стареющих клеток.

      Эффективность соединения проверят на быстро стареющих организмах – животных моделях. Это позволит адаптировать препарат для людей.

       

      12:31, 05 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      130
      0
      #здоровье\n#ученые\n#эксперимент\n#старость
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