Ученые: одинокие люди тяжелее переносят простуду и грипп

К такому выводу пришли исследователи Американской психологической ассоциации.

США. Ученые выяснили, что одинокие люди тяжелее переносят простуду и грипп. К такому выводу пришли исследователи Американской психологической ассоциации, пишет Владтайм.

К таким выводам эксперты пришли после серии наблюдений за несколькими сотнями добровольцев, болеющих ОРВИ. Выяснилось, что одинокие люди переносили симптомы болезни тяжелее, чем те, кто имел друзей.

Стало известно, что люди, не имеющие обширных социальных связей, также подвержены риску преждевременной смерти.

Ученые считают, что такая тенденция объясняется поддержкой близких людей. На это указывает также и то, что в ходе исследования изучалось не количество социальных связей, а их качество.