Студенты всех вузов Центральноафриканской республики начнут изучать русский язык

Он станет обязательным предметом с 2022 года.



Банги. Центральноафриканская республика. Русский язык будут в обязательном порядке преподавать в вузах Центральноафриканской республики (ЦАР). Об этом объявил президент страны Фостен-Арканжа Туадера, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Corbeau News.

В расписании занятий новый предмет появится с 2022 года. Уже разрабатываются необходимые учебные программы. Преподавание будет вестись с первого курса бакалавриата до магистратуры. Отмечается, что инициатива реализуется в рамках плана по развитию связей России и ЦАР.

Кстати, в 2018 году Москва и Банги заключили соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Документ был направлен, в частности, на обмен опытом в миротворческой деятельности и в сфере антитеррора. С тех пор взаимодействие продолжается и включает в себя все больше направлений.