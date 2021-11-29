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Студенты всех вузов Центральноафриканской республики начнут изучать русский язык

15:26, 29 ноября, 2021
Евгений Кандаков
Студенты всех вузов Центральноафриканской республики начнут изучать русский язык
15:26, 29 ноября, 2021
Евгений Кандаков
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#Африка\n#высшее образование\n#вузы\n#студенты\n#международное сотрудничество\n#русский язык\n#ЦАР
Фото: pixabay.com
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Он станет обязательным предметом с 2022 года.

Банги. Центральноафриканская республика. Русский язык будут в обязательном порядке преподавать в вузах Центральноафриканской республики (ЦАР). Об этом объявил президент страны Фостен-Арканжа Туадера, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Corbeau News.

В расписании занятий новый предмет появится с 2022 года. Уже разрабатываются необходимые учебные программы. Преподавание будет вестись с первого курса бакалавриата до магистратуры. Отмечается, что инициатива реализуется в рамках плана по развитию связей России и ЦАР.

Кстати, в 2018 году Москва и Банги заключили соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Документ был направлен, в частности, на обмен опытом в миротворческой деятельности и в сфере антитеррора. С тех пор взаимодействие продолжается и включает в себя все больше направлений.

15:26, 29 ноября, 2021
Евгений Кандаков
157
0
#Африка\n#высшее образование\n#вузы\n#студенты\n#международное сотрудничество\n#русский язык\n#ЦАР
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