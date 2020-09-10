Темнокожая поневоле: в США из вуза уволили преподавательницу, притворявшуюся афроамериканкой

Женщина была специалистом по истории расовых меньшинств в Америке.



Вашингтон. США. Сотрудница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг потеряла работу в вузе после того, как призналась, что много лет выдавала себя за афроамериканку. Об этом пишет телеканал «МИР 24» со ссылкой на CNN.

Джессика Круг работала доцентом одной из кафедр, является специалистом в области истории афроамериканцев, автором научных работ об Африке, Латинской Америке, диаспорах.

Карьера преподавательницы пошла под откос после того, как на блог-платформе Medium она призналась, что лишь притворялась афроамериканкой, а на самом деле является представительницей белой расы. Администрация университета уже нашла ей замену в текущем семестре.

Джессика повинилась, что свой искусственный образ темнокожей она использовала для выстраивания отношений с другими людьми, и назвала это неэтичным и аморальным. В оправдание она заявила, что причиной ее поведения была психологическая травма, полученная в детстве.