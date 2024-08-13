Новый фильм по вселенной «Терминатора» снимает Джеймс Кэмерон

Лос-Анджелес. США. О работе над новым проектом во вселенной «Терминатора» рассказал режиссер Джеймс Кэмерон. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Hollywood Reporter.

Будет это сериал или фильм, Кэмерон не уточнил. Он лишь подтвердил, что разрабатывает свой собственный проект по «Терминатору».

Также кинематографист прокомментировал вышедшее недавно аниме по сюжету его картины о роботе-убийце из будущего. По мнению Кэмерона, оно выглядит весьма интересно. Кроме того, он признался, что с интересом следит за проектами, основанными на его историях. В частности, он отсмотрел фильм «Терминатор: Битва за будущее».

Напомним, первый фильм Джеймса Кэмерона о Терминаторе с Арнольдом Шварценеггером вышел на экраны 40 лет назад, в 1984 году.

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