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Питер Джексон обращался к гипнотизеру, чтобы стереть из памяти «Властелина колец»

12:31, 09 августа, 2022
Евгений Кандаков
Питер Джексон обращался к гипнотизеру, чтобы стереть из памяти «Властелина колец»
12:31, 09 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#США\n#Новая Зеландия\n#Голливуд\n#кино\n#Толкиен\n#Властелин колец\n#память\n#гипноз
Фото: pixabay.com
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Режиссеру требовалось оценить фильм взглядом простого зрителя.

Лос-Анджелес. США. Режиссер Питер Джексон пытался забыть о том, что он снял трилогию «Властелин колец», путем гипноза. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Hollywood Reporter.

Причиной обладатель трех «Оскаров» назвал желание отсмотреть кинотрилогию глазами не кинематографиста, а обычного поклонника произведений Толкиена.

«Я действительно серьезно подумывал пойти к какому-нибудь гипнотерапевту, чтобы он загипнотизировал меня, и я забыл о фильмах и работе, которую я проделал за последние 6 или 7 лет, чтобы я мог сидеть и наслаждаться ими», — рассказал Джексон.

По словам режиссера, он даже обращался по этому вопросу к известному британскому специалисту по гипнозу Деррену Брауну, и тот согласился помочь.

«Когда мы снимали фильмы по «Властелину колец», я всегда чувствовал, что я несчастный человек, который так и не увидел их как неожиданный фильм», — поделился Джексон своими переживаниями.

12:31, 09 августа, 2022
Евгений Кандаков
69
0
#США\n#Новая Зеландия\n#Голливуд\n#кино\n#Толкиен\n#Властелин колец\n#память\n#гипноз