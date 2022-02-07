Для Брюса Уиллиса придумали специальную категорию антипремии «Золотая малина»

Лос-Анджелес. США. Антипремию «Золотая малина» присудили голливудскому актеру Брюсу Уиллису. Как пишет Лента.ру, за съемки почти одновременно в 8 проектах организаторы объявили его «победителем» в специальной номинации.

Категорию назвали «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». Кинолюбителям предложили выбрать самую неудачную из этих лент, в числе которых — «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре».

Критики проехались и по другим недавним кинопремьерам. Так, на сомнительный титул «Худший фильм года» номинированы сериал Netflix «Диана: Мюзикл» и фантастический боевик «Бесконечность». Также за это звание борются картины «Карен», «Космический джем: Новое поколение» и «Женщина в окне».

Худшими актерами года могут стать Леброн Джеймс и Марк Уолберг, худшими актрисами — Эми Адамс и Меган Фокс.

Напомним, «Золотую малину» вручают с 1981 года. Из артистов наибольшее число раз ее получали Сильвестр Сталлоне и Мадонна (10 и 8 соответственно).