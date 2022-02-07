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Для Брюса Уиллиса придумали специальную категорию антипремии «Золотая малина»

15:26, 07 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Для Брюса Уиллиса придумали специальную категорию антипремии «Золотая малина»
15:26, 07 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#США\n#кино\n#культура\n#Голливуд\n#актеры\n#фильмы\n#кинокритика\n#голливудские звезды
Фото: pixabay.com
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Актер снялся за год в 8 фильмах.

Лос-Анджелес. США. Антипремию «Золотая малина» присудили голливудскому актеру Брюсу Уиллису. Как пишет Лента.ру, за съемки почти одновременно в 8 проектах организаторы объявили его «победителем» в специальной номинации.

Категорию назвали «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». Кинолюбителям предложили выбрать самую неудачную из этих лент, в числе которых — «Американская осада», «Преступный квест», «Звездный рубеж», «Тупик», «Крепость», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни» и «Выжить в игре».

Критики проехались и по другим недавним кинопремьерам. Так, на сомнительный титул «Худший фильм года» номинированы сериал Netflix «Диана: Мюзикл» и фантастический боевик «Бесконечность». Также за это звание борются картины «Карен», «Космический джем: Новое поколение» и «Женщина в окне».

Худшими актерами года могут стать Леброн Джеймс и Марк Уолберг, худшими актрисами — Эми Адамс и Меган Фокс.

Напомним, «Золотую малину» вручают с 1981 года. Из артистов наибольшее число раз ее получали Сильвестр Сталлоне и Мадонна (10 и 8 соответственно).

15:26, 07 февраля, 2022
Евгений Кандаков
99
0
#США\n#кино\n#культура\n#Голливуд\n#актеры\n#фильмы\n#кинокритика\n#голливудские звезды