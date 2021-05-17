В Роттердаме стартовал конкурс «Евровидение-2021»

Российская участница Манижа выступит 18 мая.



Роттердам. Нидерланды. Торжественное открытие международного музыкального конкурса «Евровидение-2021» состоялось в Роттердаме. Как сообщает со ссылкой на ТАСС телеканал «МИР 24», на него прибыли делегации 34 из 39 стран-участниц.

Из-за ковидных ограничений и положительных тестов на коронавирус со сцены не смогут выступить музыканты из Австралии, Польши и Исландии. Кроме того, на самоизоляцию отправили участников из Румынии и Мальты, контактировавших с зараженными конкурсантами.

Как уже сообщалось, представляющая Россию певица Манижа выступит в первом полуфинале 18 мая. На открытие «Евровидения» она пришла в кокошнике. Петь она будет, как ожидается, первый раз – в наряде из лоскутов, собранных со всей страны, во второй раз - в красном комбинезоне, который символизирует непростую жизнь лирической героини ее песни «Русская женщина».

Напомним, эксперты считают наиболее вероятной победу представительницы Мальты Дестини Чукуньере. Второе место прочат швейцарскому музыканту Джону Мухарремаю, выступающему под псеводимом Gjon’s Tears. На третьем месте в прогнозах - француженка Барбары Прави. Маниже букмекеры дают лишь 14 место.