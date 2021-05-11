Том Круз вернул «Золотые глобусы» из-за отсутствия темнокожих в жюри премии

Ранее телекомпания NBC отказалась транслировать церемонию вручения награды.



Лос-Анджелес. США. Том Круз по собственному желанию перестал быть лауреатом трех премий «Золотой глобус». Актер вернул их Голливудской ассоциации иностранной прессы, протестуя против «засилья» в жюри представителей белой расы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал CNN.

Первый «Золотой глобус» Круз получил в 1990 году за фильм «Рожденный 4 июля» в номинации «Лучший актер». Вторую награду ему присудили в 1997 году за «Лучшую мужскую роль в комедии и мюзикле» (фильм «Джерри Магуайер»), третью - «За лучшую мужскую роль второго плана» - в 2000 году (фильм «Магнолия»).

Премию подвергли обструкции американские правозащитные организации и СМИ за то, что в ее жюри не осталось ни одного афроамериканца. В частности, телеканал NBC по этой причине отказался транслировать церемонию вручения «Золотых глобусов» в 2022 году.