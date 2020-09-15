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На смену Таносу в киновселенной Marvel придёт новый злодей

16:15, 15 сентября, 2020
Юрий Абашев
На смену Таносу в киновселенной Marvel придёт новый злодей
16:15, 15 сентября, 2020
Юрий Абашев
228
0
#США\n#кино\n#Голливуд\n#Marvel
Фото: www.instagram.com
228
0

Роль антагониста исполнит актёр Джонатан Мэйджерс.

США. Новым суперзлодеем в киновселенной Marvel станет Канг Завоеватель. Он придёт на смену погибшему Таносу. Об этом сообщает «RG.ru» со ссылкой на издание «Deadline».

Роль антагониста сыграет афроамериканский актёр Джонатан Мэйджерс, который успел засветиться в сериале «Страна Лавкравта» от HBO. Отмечается, что Канг Завоеватель появится в фильме «Человек-муравей 3».

В комиксах этот персонаж является могущественным суперзлодеем. Технологии позволяют ему перемещаться во времени. Ему приходилось сражаться с Капитаном Америкой, Человеком-пауком и отрядом «Мстителей».

В «Человеке-муравье» зрителей могут только познакомить с новым антагонистом. В дальнейшем его могут сделать «заменителем Таноса» и глобальным врагом для всех супергероев.

16:15, 15 сентября, 2020
Юрий Абашев
228
0
#США\n#кино\n#Голливуд\n#Marvel

 

 

 


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