«Оскаров» впервые вручат за фильмы, не демонстрировавшиеся в кинотеатрах

К борьбе за золотые статуэтки допустили картины, показанные онлайн.



Лос-Анджелес. США. Коронавирус заставил изменить правила присуждения наград «Оскар». В 2021 году к отбору впервые допустят фильмы, которые можно было посмотреть не в кинотеатрах, а в интернете, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американскую Академию кинематографических искусств.

На официальном сайте организации уточняется, что речь идет о лентах, которые зритель мог увидеть на коммерческих стриминговых ресурсах или VOD-сервисе (видео по запросу). Эти фильмы могут претендовать на участие в номинации «Лучшая картина», основных и специальных категориях 93-й церемонии вручения премии «Оскар».

Отмечается, что такие фильмы допускаются к участию в конкурсе до тех пор, пока не откроют кинотеатры.

Добавим, из-за пандемии COVID-19 с 16 марта кинотеатры в округе Лос-Анджелес штата Калифорния закрылись. Между тем по правилам конкурса ленты, претендующие на «Оскаров», должны быть показаны в кинозалах именно этого округа.