Музыкант Тилль Линдеманн назвал свой новый проект русским матерным словом

Новый клип вовсе разместили на порносайте.

Берлин. Германия. Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил ещё один проект. Как передаёт «Российская газета», лидер Rammstein решил плотнее заняться электронной музыкой.

Первый трек нового проекта исполнен в жанре EBM. Примечательно, что название проекта — русскоязычное. Только слово матерное. «Российская газета» тактично предлагает воспользоваться для описания формулировкой, предложенной Виктором Пелевиным в романе «Любовь к трём Цукербринам»: «Обстоятельственно-определительное наречие места, меры, цели и способа, образованное из слова на букву "х", написанного слитно с предлогом "на"».

У Линдеманна название пишется раздельно и латиницей. К новой песне под названием Till the End уже выпущен клип. Разместили же его на порносайте — в соответствии с содержанием.