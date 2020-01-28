Disney снимет новую версию мультфильма про Бэмби

Классическая экранизация вышла в 1942 году.





Бербанк. США. К съемкам ремейка мультфильма «Бэмби» готовится кинокомпания Disney. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание Deadline.

В ленте предполагается использовать кадры живой природы в сочетании с анимированными персонажами. Над сценарием нового «Бэмби» работают Женева Робертсон-Дворет и Линдси Бир («Капитан Марвел», «Изгой-один. Звездные войны: Истории»).

Классическая экранизация сказки про трогательного олененка была создана в 1942 году. Мультфильм получил три номинации на премию «Оскар» и считался любимым детищем самого Уолта Диснея.

Напомним, компания Disney уже долгое время успешно переснимает кассовые мультфильмы прежних лет («Золушка», «Питер Пен», «Красавица и чудовище», «Книга джунглей» и другие). Рекорды по сборам поставил ремейк «Короля Льва», собравший в мировом прокате 1,66 млрд долларов.