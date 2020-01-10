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Брэд Питт отказался от своей «вечной» роли в «Четырнадцати друзьях Оушена»

17:57, 10 января, 2020
Евгений Кандаков
Брэд Питт отказался от своей «вечной» роли в «Четырнадцати друзьях Оушена»
17:57, 10 января, 2020
Евгений Кандаков
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#культура\n#кино\n#Брэд Питт\n#Голливуд\n#знаменитости\n#голливудские звезды
Фото: kinopoisk.ru
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Актер признался, что согласится на такое лишь при отчаянной финансовой ситуации.

Лос-Анджелес. США. «Четырнадцать друзей Оушена» выйдут без неизменного участника предыдущих серий Брэда Питта. Актер заявил, что не намерен сниматься в очередном продолжении культовых лент, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Independent.

«Мои жизненные цели сейчас довольно просты: быть счастливым, быть здоровым и не попадать в финансовую ситуацию, в которой мне придется сниматься в «Четырнадцати друзьях Оушена»», - пояснил свою позицию артист.

Напомним, Брэд Питт сыграл Расти Райана в фильме Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена» в 2001 году. Затем последовали продолжения - «Двенадцать друзей Оушена» (2004)  и «Тринадцать друзей Оушена» (2007). В каждом из них в той же роли снимался Брэд Питт.

17:57, 10 января, 2020
Евгений Кандаков
121
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#культура\n#кино\n#Брэд Питт\n#Голливуд\n#знаменитости\n#голливудские звезды

 

 

 


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