Брэд Питт отказался от своей «вечной» роли в «Четырнадцати друзьях Оушена»

Актер признался, что согласится на такое лишь при отчаянной финансовой ситуации.



Лос-Анджелес. США. «Четырнадцать друзей Оушена» выйдут без неизменного участника предыдущих серий Брэда Питта. Актер заявил, что не намерен сниматься в очередном продолжении культовых лент, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Independent.

«Мои жизненные цели сейчас довольно просты: быть счастливым, быть здоровым и не попадать в финансовую ситуацию, в которой мне придется сниматься в «Четырнадцати друзьях Оушена»», - пояснил свою позицию артист.

Напомним, Брэд Питт сыграл Расти Райана в фильме Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена» в 2001 году. Затем последовали продолжения - «Двенадцать друзей Оушена» (2004) и «Тринадцать друзей Оушена» (2007). В каждом из них в той же роли снимался Брэд Питт.