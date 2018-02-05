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      В сети опубликовали первый трейлер сольного фильма о приключениях Хана Соло

      09:59, 05 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      09:59, 05 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      245
      0
      #видео\n#кино\n#актеры\n#трейлер\n#знаменитости\n#Звездные войны.
      Фото: kinopoisk.ru
      245
      0

      Минутный ролик студия Disney выложила на YouTube.

      Калифорния. США. В сети появился первый трейлер сольного фильма о приключениях Хана Соло. Небольшой минутный ролик студия Disney выложила на YouTube-канале Star Wars.  

      В коротком видео перед зрителями предстают исполнители главных ролей предстоящей ленты о приключениях молодого контрабандиста Хана Соло до его встречи с Люком Скайуокером.   

      Solo: A Star Wars Story "Big Game" TV Spot (:45)

      В частности, в кадрах мелькают Вуди Харрельсон, сыгравший наставника Соло Беккета, «мать драконов» Эмилия Кларк в роли Киры и Дональд Гловер в образе Лэндо Калриссиана. При этом со спины показан сам Хан Соло в исполнении Олдена Эренрайка в компании Чубакки, которого сыграл Йонас Суотамо.  

      Режиссером ленты выступил Рон Ховард, известный по съемкам «Игры разума», «Нокдауна» и «Кода да Винчи». В прокат фильм выйдет под названием «Соло. Звездные войны: Истории» предстоящей весной – 25 мая, при этом детали сюжета стали известны в середине января. 

      09:59, 05 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      245
      0
      #видео\n#кино\n#актеры\n#трейлер\n#знаменитости\n#Звездные войны.

       

       

       

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