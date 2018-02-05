В сети опубликовали первый трейлер сольного фильма о приключениях Хана Соло

Минутный ролик студия Disney выложила на YouTube.

Калифорния. США. В сети появился первый трейлер сольного фильма о приключениях Хана Соло. Небольшой минутный ролик студия Disney выложила на YouTube-канале Star Wars.

В коротком видео перед зрителями предстают исполнители главных ролей предстоящей ленты о приключениях молодого контрабандиста Хана Соло до его встречи с Люком Скайуокером.

Solo: A Star Wars Story "Big Game" TV Spot (:45)

В частности, в кадрах мелькают Вуди Харрельсон, сыгравший наставника Соло Беккета, «мать драконов» Эмилия Кларк в роли Киры и Дональд Гловер в образе Лэндо Калриссиана. При этом со спины показан сам Хан Соло в исполнении Олдена Эренрайка в компании Чубакки, которого сыграл Йонас Суотамо.

Режиссером ленты выступил Рон Ховард, известный по съемкам «Игры разума», «Нокдауна» и «Кода да Винчи». В прокат фильм выйдет под названием «Соло. Звездные войны: Истории» предстоящей весной – 25 мая, при этом детали сюжета стали известны в середине января.