Стал известен сюжет фильма о приключениях контрабандиста Хана Соло из «Звездных войн»

Картина выйдет в российский прокат в мае 2018 года.

Сан-Франциско. США. О том, какой жизненный путь проделал один из самых необычных борцов против Галактической империи, контрабандист Хан Соло, расскажет новый фильм «Соло: Звездные войны. Истории». Очередная лента киносаги о борьбе джедаев и ситхов выйдет на российские экраны 24 мая. Некоторые подробности сюжета спин-оффа обнародовала компания Disney, пишет издание Empire.

Зрители узнают, в частности, как произошло знакомство Хана Соло с его друзьями и помощниками: лохматым гуманоидом Чубаккой, а также Лэндо Калриссианом, впоследствии передавшим капитана «Тысячелетнего Сокола» в руки Дарта Вейдера в своем Облачном городе. Все эти события будут происходить на фоне захватывающих приключений среди колоритных персонажей преступного мира нескольких планет.

Напомним, в октябре 2017 года режиссер фильма Рон Ховард обнародовал название спин-оффа «Звездных войн». Также известно, что главную роль в фильме исполнит Олден Эренрайк, которому придется потягаться мастерством с Харрисоном Фордом, сыгравшего Соло в 80-е годы 20 века. Других персонажей воплотят Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.