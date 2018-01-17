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      Стал известен сюжет фильма о приключениях контрабандиста Хана Соло из «Звездных войн»

      15:07, 17 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:07, 17 января, 2018
      Евгений Кандаков
      303
      0
      #культура\n#кино\n#фильм\n#Джордж Лукас\n#Звездные войны.\n#голливудские звезды\n#съемки
      Фото: кадр из фильма "Звездные войны"
      303
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      Картина выйдет в российский прокат в мае 2018 года.  

      Сан-Франциско. США. О том, какой жизненный путь проделал один из самых необычных борцов против Галактической империи, контрабандист Хан Соло, расскажет новый фильм «Соло: Звездные войны. Истории». Очередная лента киносаги о борьбе джедаев и ситхов выйдет на российские экраны 24 мая. Некоторые подробности сюжета спин-оффа обнародовала компания Disney, пишет издание Empire

      Зрители узнают, в частности, как произошло знакомство Хана Соло с его друзьями и помощниками: лохматым гуманоидом Чубаккой, а также Лэндо Калриссианом, впоследствии передавшим капитана «Тысячелетнего Сокола» в руки Дарта Вейдера в своем Облачном городе. Все эти события будут происходить на фоне захватывающих приключений среди колоритных персонажей преступного мира нескольких планет. 

      Напомним, в октябре 2017 года режиссер фильма Рон Ховард обнародовал название спин-оффа «Звездных войн». Также известно, что главную роль в фильме исполнит Олден Эренрайк, которому придется потягаться мастерством с Харрисоном Фордом, сыгравшего Соло в 80-е годы 20 века. Других персонажей воплотят Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

      15:07, 17 января, 2018
      Евгений Кандаков
      303
      0
      #культура\n#кино\n#фильм\n#Джордж Лукас\n#Звездные войны.\n#голливудские звезды\n#съемки

       

       

       

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