Третья часть «Стражей галактики» выйдет на экраны в 2020 году

Об этом заявил режиссер фильма Джеймс Ганн.

Калифорния. США. Джеймс Ганн заявил о дате выхода третьей части «Стражей галактики» киностудии Marvel. По словам режиссера, лента выйдет на экраны в 2020 году.

Соответствующий пост Ганн опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter, отвечая на вопрос одного из фанатов серии фильмов.

При этом известный режиссер, актер, сценарист и мультипликатор отметил, что сейчас новая часть о приключениях Звездного лорда, Гаморы, Ракеты и Дракса находится на стадии разработки.

При этом, по его словам, покупка Disney кинокомпании 21th Century Fox, которой принадлежали права на экранизацию комиксов о «Фантастической четверке» и «Людях Икс», никак не повлияет на историю предстоящей ленты.

Ожидается, что к исполнению главных ролей вернутся Крис Пратт, Зои Солдана, Дейв Батиста и Вин Дизель. При этом пока остается неизвестным, кто выступит в роли главного антагониста будущей киноленты.