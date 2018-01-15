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      Третья часть «Стражей галактики» выйдет на экраны в 2020 году

      11:34, 15 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:34, 15 января, 2018
      Александра Бобрович
      95
      0
      #культура\n#шоу-бизнес\n#кино\n#социальные сети\n#актеры\n#комиксы\n#знаменитости\n#Marvel
      Фото: kinopoisk.ru
      95
      0

      Об этом заявил режиссер фильма Джеймс Ганн.

      Калифорния. США. Джеймс Ганн заявил о дате выхода третьей части «Стражей галактики» киностудии Marvel. По словам режиссера, лента выйдет на экраны в 2020 году.   

      Соответствующий пост Ганн опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter, отвечая на вопрос одного из фанатов серии фильмов.  

      James Gunn on Twitter

      При этом известный режиссер, актер, сценарист и мультипликатор отметил, что сейчас новая часть о приключениях Звездного лорда, Гаморы, Ракеты и Дракса находится на стадии разработки.  

      При этом, по его словам, покупка Disney кинокомпании 21th Century Fox, которой принадлежали права на экранизацию комиксов о «Фантастической четверке» и «Людях Икс», никак не повлияет на историю предстоящей ленты.  

      Ожидается, что к исполнению главных ролей вернутся Крис Пратт, Зои Солдана, Дейв Батиста и Вин Дизель. При этом пока остается неизвестным, кто выступит в роли главного антагониста будущей киноленты. 

      11:34, 15 января, 2018
      Александра Бобрович
      95
      0
      #культура\n#шоу-бизнес\n#кино\n#социальные сети\n#актеры\n#комиксы\n#знаменитости\n#Marvel

       

       

       

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