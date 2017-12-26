В США умер создатель кролика Багза Банни мультипликатор Роберт Гивенс

Аниматора не стало из-за дыхательной недостаточности.

Калифорния. США. В США ушел из жизни создатель кролика Багза Банни мультипликатор Роберт «Боб» Гивенс. Как пишет ФАН, аниматор умер в возрасте 99 лет.

По информации СМИ, о смерти художника сообщила его дочь, Марианна. По ее словам, Гивенса не стало из-за острой дыхательной недостаточности.

Отмечается, что за 60 лет своей карьеры аниматор работал с такими студиями как Hanna-Barbera, Walt Disney и Warner Bros. Во время работы из-под его кисти вышли такие известные и популярные мультипликационные герои как: кролик Багз Банни, моряк Папай, Том и Джери, Элвин и бурундуки.