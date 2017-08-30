Жесткий диск с неоконченными книгами Терри Пратчетта бросили под каток

Уничтожить их писатель просил в своем завещании.

Бландфорд-Форум. Великобритания. На знаменитой ежегодной ярмарке Great Dorset Steam Fair в графстве Дорсет уничтожили недописанные романы британского писателя Терри Пратчетта. Об этом со ссылкой на Guardian сообщает Газета.ру.

Отмечается, что ликвидировать свои неоконченные произведения завещал сам автор. Жесткий диск с текстами был брошен под каток. В дальнейшем то, что осталось от носителя, будут экспонировать на выставке «Терри Пратчетт: Его мир». Она откроется в сентябре.

Терри Пратчетт известен как автор романов в жанре фэнтези, написанных им лично или в соавторстве с другими писателями. Наиболее известен цикл его произведений, действие в которых происходит в плоском мире, покоящемся на гигантской черепахе. Был удостоен ордена Британской империи. Умер в марте 2015 года.