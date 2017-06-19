  • $ 57.74 ↑
  • € 64.46 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Новая серия «Пиратов Карибского моря» может выйти без Джека Воробья

      19:05, 19 июня, 2017
      Новичок
      19:05, 19 июня, 2017
      Новичок
      267
      0
      #культура\n#кино\n#пираты\n#голливудские звезды\n#Депп
      Фото: vladtime.ru
      267
      0

      Герой Джонни Деппа перестал привлекать зрителей – считают продюсеры.

      Лос-Анджелес. США. Джонни Депп, вероятно, не сыграет Джека Воробья в очередной серии «Пиратов Карибского моря». Продюсеры кинофраншизы намерены отказаться от харизматичного капитана морских разбойников. Об этом Daily Star рассказали источники в Голливуде, пишет Лента.ру.  

      По словам представителя киноиндустрии, раньше Депп был причиной, по которой люди шли смотреть эти фильмы. Теперь аудитория начала терять к нему интерес, заявил собеседник портала.  

      По его словам, теперь зрителей больше волнуют приключения новых героев в исполнении 27-летнего Брентона Туэйтса и 25-летней Каи Скоделарио, введенных в сюжет в последней ленте саги «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».  

      Возможно, именно на них сделают ставку создатели следующего фильма. Напомним, в предыдущих 5 картинах киноэпопеи о пиратах капитан Джек Воробей являлся неизменным главным героем. Между тем постоянному исполнителю этой роли, Джонни Деппу, исполнилось уже 54 года.

      19:05, 19 июня, 2017
      Новичок
      267
      0
      #культура\n#кино\n#пираты\n#голливудские звезды\n#Депп

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5036

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4335
      19:50, 15 июня, 2017

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      3765
      13:02, 18 июня, 2017

      Оперативные мероприятия прошли в редакции газеты «Удмуртская правда» в Ижевске

      3351
      14:48, 14 июня, 2017

      Двое детей выпали из окон в Ижевске за выходные

      3316
      18:26, 18 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      861

      Участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова погибла в Москве

      804
      09:35, 14 июня, 2017

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      652
      11:46, 15 июня, 2017

      Житель Владивостока в ходе «прямой линии» пожаловался Путину на сложности с получением «дальневосточного гектара»

      617
      13:59, 15 июня, 2017

      Путин заочно ответил Порошенко, цитировавшему Лермонтова, строками Шевченко

      613
      15:33, 15 июня, 2017

      Принцесса Диана страдала булимией и пыталась совершить суицид

      19:12, 13 июня, 2017
      755

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      567
      16:49, 17 июня, 2017

      Американский пенсионер обнаружил в своем гараже картину стоимостью 15 млн долларов

      486
      09:10, 14 июня, 2017

      В Австрии создали супертелевизор за полмиллиона долларов

      473
      18:57, 14 июня, 2017

      Журнал Forbes представил список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта

      462
      10:20, 13 июня, 2017

      Мультимедиа

      Глава Росавтодора проверил дороги Ижевска

      Три человека погибли в смертельном ДТП в Дебесском районе

      Плавучий остров-бунтарь снова вернулся в Ижевский пруд