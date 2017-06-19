Новая серия «Пиратов Карибского моря» может выйти без Джека Воробья

Герой Джонни Деппа перестал привлекать зрителей – считают продюсеры.

Лос-Анджелес. США. Джонни Депп, вероятно, не сыграет Джека Воробья в очередной серии «Пиратов Карибского моря». Продюсеры кинофраншизы намерены отказаться от харизматичного капитана морских разбойников. Об этом Daily Star рассказали источники в Голливуде, пишет Лента.ру.

По словам представителя киноиндустрии, раньше Депп был причиной, по которой люди шли смотреть эти фильмы. Теперь аудитория начала терять к нему интерес, заявил собеседник портала.

По его словам, теперь зрителей больше волнуют приключения новых героев в исполнении 27-летнего Брентона Туэйтса и 25-летней Каи Скоделарио, введенных в сюжет в последней ленте саги «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».

Возможно, именно на них сделают ставку создатели следующего фильма. Напомним, в предыдущих 5 картинах киноэпопеи о пиратах капитан Джек Воробей являлся неизменным главным героем. Между тем постоянному исполнителю этой роли, Джонни Деппу, исполнилось уже 54 года.