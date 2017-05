В Сети появился первый трейлер «Темной башни» по Стивену Кингу

США. В Сеть выложили первый трейлер экранизации цикла романов «Темная башня» Стивена Кинга. Компания Sony Pictures Entertainment разместила ролик на своем канале на YouTube.

Главные роли исполнили Мэттью Макконахи (Уолтер О'Дима) и Идрис Эльба (Роланд Дискейн). Согласно сюжету фильма, помимо обычного мира, существуют и другие. От хаоса всех защищает Темная башня, которую в свою очередь сохранить под силу только Дискейну.

Российская премьера фильма запланирована на 27 июля 2017 года.

Ранее сообщалось о том, что создатель комиксов The Rook обвинил Стивина Кинга в плагиате в цикле романов «Темная башня» и потребовал с него 500 млн долларов. Писатель не стал отрицать, что читал комиксы.

