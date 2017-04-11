  • $ 57.39 ↑
  • € 60.75 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Рэпер 50 Cent ударил фанатку в грудь на концерте в Балтиморе

      19:15, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:15, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      38
      0
      #музыка\n#концерт\n#музыканты\n#фанаты
      Фото: commons.wikimedia.org
      38
      0

      Так он попытался избавиться от назойливой поклонницы.

      Балтимор. США. Рэпер 50 Cent во время концерта в Балтиморе ударил поклонницу в грудь, которая пыталась стащить его со сцены. Видео инцидента просочилось в Сеть, сообщает «ФедералПресс».

      На нем показано, как рэпер подходит к зрителям и протягивает руку, чтобы поздороваться. Навязчивой фанатке показалось этого мало, и она попыталась стащить 50 Cent со сцены. За это музыкант ударил девушку в грудь и упал со сцены.

      После этого рэпер принес поклоннице извинения и пригласил на сцену.

      Репер 50 Cent Ударил агрессивную фанатку прямо на концерте

      Uploaded by GetVideo on 2017-04-10.

      19:15, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      38
      0
      #музыка\n#концерт\n#музыканты\n#фанаты
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа