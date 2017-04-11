Рэпер 50 Cent ударил фанатку в грудь на концерте в Балтиморе

Так он попытался избавиться от назойливой поклонницы.

Балтимор. США. Рэпер 50 Cent во время концерта в Балтиморе ударил поклонницу в грудь, которая пыталась стащить его со сцены. Видео инцидента просочилось в Сеть, сообщает «ФедералПресс».

На нем показано, как рэпер подходит к зрителям и протягивает руку, чтобы поздороваться. Навязчивой фанатке показалось этого мало, и она попыталась стащить 50 Cent со сцены. За это музыкант ударил девушку в грудь и упал со сцены.

После этого рэпер принес поклоннице извинения и пригласил на сцену.