Участники китайского бой-бэнда оказались девочками

Поклонниц это заявление не отпугнуло.

Китай. Участники популярного в Китае бой-бенда Acrush сообщили своим фанатам, что являются девочками. До этого поклонники воспринимали группу как мальчиковую, сообщает телеканал «360».

В состав группы вошли 5 девушек в возрасте 20 лет. Несмотря на их шокирующее заявление, фанатов это не отпугнуло. В китайской версии «Твиттера» Weibo у группы насчитывается более 900 тыс. подписчиков.

В китайской поп-культуре переодевание девочек в мальчиков и наоборот находится в тренде.

Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine