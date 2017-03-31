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      Участники китайского бой-бэнда оказались девочками

      12:55, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      12:55, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      109
      0
      #Китай\n#девушки\n#певцы\n#группа
      Фото: 360tv.ru
      109
      0

      Поклонниц это заявление не отпугнуло.

      Китай. Участники популярного в Китае бой-бенда Acrush сообщили своим фанатам, что являются девочками. До этого поклонники воспринимали группу как мальчиковую, сообщает телеканал «360».

      В состав группы вошли 5 девушек в возрасте 20 лет. Несмотря на их шокирующее заявление, фанатов это не отпугнуло. В китайской версии «Твиттера» Weibo у группы насчитывается более 900 тыс. подписчиков.

      В китайской поп-культуре переодевание девочек в мальчиков и наоборот находится в тренде. 

      Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

      12:55, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      109
      0
      #Китай\n#девушки\n#певцы\n#группа
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