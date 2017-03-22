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      В музей Голландии вернули украденные картины Ван Гога

      09:40, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      09:40, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      91
      0
      #Ван Гог\n#картины\n#Голландия
      Фото: pixabay.com
      91
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      Полиция Италии нашла два полотна художника постимпрессиониста спустя 15 лет.

      Амстердам. Голландия. В голландский музей вернули два полотна Ван Гога, украденные 15 лет назад. Речь идет о картинах «Вид на море у Схевенингена» 1882 года и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене» 1884-1885 годов, сообщает «Интерфакс».

      Как отмечает глава музея Аксель Рюгер, это событие стало одним из лучших моментов истории музея.

      В 2002 году неизвестные похитили картины, которые затем попали в руки итальянской мафии. В ходе спецоперации итальянские полицейские изъяли картины.

      09:40, 22 марта, 2017
      Дарья Саушина
      91
      0
      #Ван Гог\n#картины\n#Голландия
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