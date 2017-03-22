В музей Голландии вернули украденные картины Ван Гога

Полиция Италии нашла два полотна художника постимпрессиониста спустя 15 лет.

Амстердам. Голландия. В голландский музей вернули два полотна Ван Гога, украденные 15 лет назад. Речь идет о картинах «Вид на море у Схевенингена» 1882 года и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене» 1884-1885 годов, сообщает «Интерфакс».

Как отмечает глава музея Аксель Рюгер, это событие стало одним из лучших моментов истории музея.

В 2002 году неизвестные похитили картины, которые затем попали в руки итальянской мафии. В ходе спецоперации итальянские полицейские изъяли картины.