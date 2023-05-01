Из австралийской тюрьмы Пентридж создали фешенебельный отель

Кобург. Австралия. В Австралии тюрьму Пентридж перестроили в фешенебельный отель. Об этом пишет «МИР24».

«Владельцы хотели создать здесь что-то действительно особенное. И, вместо того, чтобы рушить полностью и начинать все сначала, они хотели сохранить здесь уникальную историю и дать людям оригинальные впечатления», – отметила генеральный менеджер отеля Джесси Корнофф.

170-летнее здание построено из редкого голубого камня и является памятником культуры викторианской эпохи. Реконструкторы подошли к перестройке максимально бережно.

Во время работ специалисты расшили камеры и переделали их в дорогие номера. Всего в отеле их 106, 19 из них — люксы. На перестройку каждой комнаты уходило около двух недель.

Теперь в подвале находится винный бар с премиальными винами, а на месте карцера расположился подземный бассейн для релаксации при свечах.