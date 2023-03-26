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«Татнефть» стала владельцем российского производства финских автошин Nokian

17:50, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
«Татнефть» стала владельцем российского производства финских автошин Nokian
17:50, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
53
0
#Татнефть\n#санкции\n#Финляндия\n#шины
Фото: ru.freepik.com
53
0

Цена сделки составила более 23 млрд рублей.

Всеволожск. Ленинградская область. Ленинградское производство финских автопокрышек Nokian перешло в собственность ПАО «Татнефть». Компания выкупила как собственно шинный завод, так и органы управления бывшим имуществом известного бренда на территории России, сообщает «Интерфакс».

26 марта стало известно, что «Татнефть» стала владельцем 100% уставного капитала шинного завода Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области. Также компания полностью выкупила ООО «Хакка Инвест», занимающегося арендой и управлением имущественным комплексом Nokian Tyres.

Nokian Tyres объявила о своем уходе из России в середине 2022 года. В октябре финны анонсировали продажу шинного завода и других активов компании «Татнефть», заявленная цена сделки составляла около 400 млн евро.

Сделку одобрила российская правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями, однако ограничила допустимую цену 23,05 млрд рублей. В середине марта Nokian Tyres сообщила о получении от «Татнефти» 285 млн евро за свой бизнес в России.

Шинный завод финской компании во Всеволожске был запущено в 2005 году, на нем действуют 14 производственных линий, способных выпускать до 17 млн покрышек в год. В 2021 году около 80% шин Nokian для легковых авто было произведено в России.

17:50, 26 марта, 2023
Андрей Поносов
журналист
53
0
#Татнефть\n#санкции\n#Финляндия\n#шины