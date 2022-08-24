Падение турпотока из России на Лазурный берег обойдется Франции в 50 млн евро

Ницца. Франция. Снижение числа российских туристов на средиземноморском побережье Франции обернется для местного бизнеса потерей более чем 50 млн евро. Об этом сообщила президент комитета по туризму Лазурного берега (CRT Cte d'Azur France) Александра Боркио-Фонтимп, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости.

Поток отдыхающих резко упал на фоне спецоперации на Украине.

По словам Александры Боркио-Фонтимп, в 2019 году россияне стояли на 9 месте среди посещающих Лазурный берег Франции туристов. Они бронировали 4,5% ночлегов в отелях и приносили 7% выручки региона от международного туризма, или около 300 млн евро.

Издание приводит данные турагентств, согласно которым наиболее активно россияне раскупают этим летом путевки в Турцию, Египет, ОАЭ и на Мальдивы. Растет популярность Абхазии, заменившей отчасти Крым и некоторые зарубежные направления. В то же время среди тех, кто предпочитает путешествовать самостоятельно, востребованы Италия, Испания и Франция.